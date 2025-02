C’è Posta per Te: Noemi chiude la busta a papà Gianluca e alla compagna

C'è Posta per Te: Noemi non perdona il padre Gianluca e chiude la busta in s...

Nella puntata di C’è Posta per Te, trasmessa sabato 8 febbraio, è stata raccontata una difficile storia familiare che ha visto protagonisti il padre Gianluca, la sua compagna Antonella e Noemi, la figlia di 17 anni dell’uomo. L’intervento di Maria De Filippi non è sufficiente: Noemi decide di chiudere la busta, mettendo fine alla possibilità di una riappacificazione.

Dopo una relazione turbolenta, Gianluca si separa dalla madre di Noemi. Nel 2022, lui e la nuova compagna Antonella scelgono di andare a vivere insieme, mentre Noemi, dopo il trasferimento della madre ad Ancona, decide di restare in Sicilia con loro. Tuttavia, la convivenza si complica a causa delle tensioni crescenti tra Noemi e Antonella. La donna tenta di ricoprire un ruolo materno, ma le cose peggiorano quando Noemi inizia a saltare le lezioni e tornare tardi la sera. Un episodio di conflitto esplode quando Antonella definisce la casa un “B&B”, una frase che spinge Noemi a trasferirsi dalla madre ad Ancona, segnando una rottura definitiva tra le due.

Il padre Gianluca, spesso lontano da casa per motivi legati al lavoro e alle stagioni, fatica a gestire la situazione, e il rapporto con sua figlia si deteriora inevitabilmente a seguito degli ultimi eventi.

“Mi manchi tanto, è da sei mesi che non ci sentiamo e ci stai uccidendo. Io ho sbagliato perché ti ho detto sempre di sì, una volta che ho detto di no è successo tutto questo. Io non ho scelto Antonella, io amo entrambe”.

Le accuse di Noemi al padre e alla compagna a C’è Posta per Te

Le accuse reciproche mettono in luce la profonda distanza tra i loro punti di vista, che sembrano ormai impossibili da conciliare. Noemi accusa Antonella con grande veemenza e reagisce in modo decisamente forte.

“Ti sei intromessa nei battibecchi tra me e mio padre, dicendo che mamma era una morta di fame per il mantenimento. Fammi parlare! A me l’educazione me l’hanno insegnata, se tu dici che sono maleducata, io sono educata, se io faccio così significa che tu a me rispetto non me ne hai portato”.

Poi, rivolgendosi al padre aggiunge:

“Diglielo in faccia a mia madre che è una poco di buono, tu pensi che è una poco di buono perché ti ha tradito”.

Noemi, determinata a non fare pace, non considera sinceri né il padre né Antonella. Maria De Filippi tenta di mediare, ma Gianluca assicura che, anche se lei chiuderà la busta, continuerà a cercarla. Nonostante i tentativi di conciliazione, Noemi chiude la busta, dicendo che il padre non è stato sincero e che avrebbe dovuto scusarsi veramente.