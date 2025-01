Nel corso della terza puntata del noto programma di Maria De Filippi “C’è Posta per Te“, la storia di Andrea e Roberta. Lei, dopo essere stata tradita da lui per due volte con la stessa donna, lo lascia dopo 23 anni di matrimonio. Andrea è pentito e le chiede di perdonarlo.

C’è Posta per Te: Andrea tradisce Roberta: lei lo lascia dopo 23 anni di matrimonio

Durante la terza puntata di “C’è Posta per Te“, scopriamo la storia di Andrea e Roberta. E’ Andrea a contattare il programma e a mandare la busta alla moglie Roberta, che lo aveva lasciato dopo 23 anni di matrimonio. Andrea, infatti, le aveva confessato di averla tradita due volte con la stessa donna, conosciuta in un momento di fragilità, ovvero dopo la morte del padre a causa di un tumore: “mi sentivo solo, mia moglie pensava solo ai figli”. Visto che l’amante era spesso sotto casa loro, Andrea si decide a confessare tutto a Roberta, la quale lo caccia di casa. Per questo motivo Andrea decide di chiedere aiuto a Maria De Filippi. Appena la busta si apre, l’espressione di Roberta non fa presagire nulla di buono. Andrea comincia a parlare e a piangere nello stesso momento: “io non ho mai pensato di lasciarti. Mi manchi, ti amo.” Roberta ha poi raccontato a Maria che per tanto tempo si è annullata, per lui e per i loro due figli, e che si sentiva sempre scaricare su di lei tutte le responsabilità.

C’è Posta Per Te: la scelta di Roberta

All’inizio sembrava che Roberta non fosse intenzionata a perdonare Andrea e a farlo tornare a casa. Poi però Maria De Filippi ha cominciato a chiedere alla donna che padre fosse Andrea, e Roberta non ha potuto che rispondere: “Un padre meraviglioso, il papà che non ho avuto e che avrei voluto.” Roberta ha aggiunto anche che è stato, fino a quando le cose sono andate bene, anche il compagno dei suoi sogni. Roberta ha continuato a vacillare per un pò ma alla fine ha deciso di perdonare il marito: “la prima cosa che fai, io mica chiamo Maria. Ti sbatto fuori casa.” La busta si apre e i due si abbracciano tra la commozione generale.