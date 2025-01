Un sabato sera da record per Maria De Filippi

Sabato 25 gennaio, Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere la regina indiscussa del sabato sera televisivo italiano. La terza puntata di C’è Posta per Te, trasmessa su Canale 5, ha registrato un impressionante share del 29.7%, attirando ben 4.461.000 spettatori. Questo risultato non solo conferma la popolarità del programma, ma evidenzia anche la capacità di De Filippi di coinvolgere il pubblico con storie emozionanti e momenti di grande empatia.

La concorrenza in difficoltà

In netto contrasto, il talent show Ora o Mai Più di Marco Liorni ha faticato a mantenere il passo, raccogliendo solo 2.290.000 spettatori e uno share del 16.8%. Questo calo rispetto alla settimana precedente mette in luce le difficoltà di attrarre l’attenzione del pubblico in un panorama televisivo sempre più competitivo. Altre reti hanno visto risultati simili: su Rai2, S.W.A.T. ha totalizzato 845.000 utenti (4.7%), mentre Kung Fu Panda 3 su Italia1 ha intrattenuto 742.000 telespettatori (4.2%).

Programmi di approfondimento e film

La serata ha visto anche la programmazione di film significativi in occasione della Giornata della Memoria. Su Rai3, Anna Frank e il diario segreto ha raggiunto 385.000 spettatori (2.2%), mentre Schindler’s List su Rete4 ha ottenuto 839.000 persone (5.5%). Questi film, pur non raggiungendo ascolti stratosferici, hanno comunque un’importanza culturale e storica che merita attenzione. Infine, In Altre Parole di Massimo Gramellini su La7 ha superato il milione di spettatori, registrando 1.048.000 (5.9%).

Access prime time e pre-serale

Nel segmento dell’access prime time, Affari Tuoi continua a dominare, intrattenendo 5.717.000 spettatori (30.6%). Al contrario, la nuova puntata di Striscia la Notizia ha raccolto 2.774.000 italiani (14.8%). Per quanto riguarda il pre-serale, L’Eredità ha intrattenuto 4.018.000 utenti (25.2%), mentre Avanti un Altro! ha ottenuto risultati simili, con 2.340.000 nella prima parte e 2.931.000 nella seconda.

Ascolti del pomeriggio e della mattina

Passando agli ascolti pomeridiani, Le Stagioni dell’Amore su Rai Uno ha raggiunto 1.305.000 spettatori (9.8%), mentre Passaggio a Nord Ovest ha totalizzato 978.000 utenti (8.4%). Su Canale 5, Beautiful ha attratto 2.456.000 persone (18.4%), e Tradimento ha debuttato con 2.182.000 spettatori (19.6%). Infine, Verissimo ha registrato 2.100.000 utenti (20%) nella prima parte.

La programmazione mattutina ha visto Unomattina in Famiglia su Rai Uno con 1.276.000 italiani (23.6%) e Linea Verde Tipico con 1.669.000 telespettatori (15.3%). Su Canale 5, Il Cuore Selvaggio della Spagna ha totalizzato 580.000 spettatori (10.7%).