C’è Posta per Te: l’incontro tra Davide e la figlia Rachel dopo 15 anni

Nella terza puntata di questa stagione di “C’è Posta per Te”, è andata in onda la storia di Davide, un padre che cerca di recuperare il rapporto con la figlia Rachel che aveva abbandonato 15 anni prima. Rachel all’epoca aveva solamente 9 mesi e Davide per lei è quindi un estraneo. L’uomo ha voluto spiegare a Maria De Filippi i motivi che l’hanno portato ad abbandonare moglie e figlia e a non farsi più sentire per oltre dieci anni: “avevo 20 anni, non avevo la testa per fare il marito. Ho visto Rachel fino ai suoi 3 anni, poi solo una volta quando ha compiuto 17 anni. E’ giusto che chiami papà Giorgio, compagno di sua madre e l’uomo che l’ha cresciuta. Se sono qui è per farmi conoscere non come padre ma come uomo.“ Davide ha inviato la posta non solo a Rachel, ma anche all’ex moglie Laura e a Giorgio. Ecco le parole di Davide a Rachel: “non c’è giorno che non ti pensi e sicuramente non sei stata bene tu, come me, ma tu di più. Ho cercato di andare avanti, non ce l’ho più fatta. Mi manchi e vorrei tanto conoscerti. Mi vergogno per come mi sono comportato e se sono qua è per chiederti scusa.”

C’è Posta per Te: la scelta di Rachel

Dopo le parole di Davide a “C’è Posta per Te“, è la volta di Laura e Rachel. L’ex moglie dell’uomo dice di non poterlo perdonare ma lascia libera scelta alla figlia, alla quale non ha mai parlato male di lui. Rachel prova emozioni contrastanti, ma alla fine la ragazza decide di aprire la busta e dare una possibilità al padre. I due si sciolgono in un emozionante abbraccio.