C'è posta per te sabato 8 febbraio, le anticipazioni: in arrivo due ospiti speciali

Questa sera, sabato 8 febbraio, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è posta per te, il celebre people show condotto da Maria De Filippi, con due ospiti davvero molto speciali.

lo show coinvolgerà infatti la celebre coppia, amatissima dal pubblico, formata da Amadeus, direttore artistico delle ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo, e dalla sua dolce metà, Giovanna Civitillo. Come di consueto, il cuore pulsante della trasmissione saranno le storie di vita e i sentimenti della gente comune che si affida al programma di Maria De Filippi per risolvere una importante problematica familiare.

Il programma di Maria De Filippi che da anni emoziona il pubblico

Le storie raccontate spaziano da riavvicinamenti, amori tormentati, incomprensioni e separazioni, primi amori non dimenticati, rapporti interrotti e suggestive sorprese e dediche. Ogni puntata offre tante emozioni, lacrime e sorrisi, in un format che sa toccare il cuore del pubblico da anni. L’appuntamento con C’è posta per te è fissato, anche stasera 8 febbraio, per le 21:30 su Canale 5 con Maria De Filippi, per una serata intensa e ricca di colpi di scena, i sentimenti saranno, ancora una volta, i veri protagonisti.