Nancy vuole fare pace con la figlia Rosa a C'è Posta per Te, ma lei rifiuta. Rosa accusa la madre di non esserle stata vicino dopo la morte del padre.

La quarta storia della sesta puntata di C’è Posta per te ha come protagonista Nancy, che arriva in studio accompagnata dal compagno Enzo. Nancy scrive alla figlia Rosa, con cui non ha più rapporti da quando ha iniziato una relazione con l’uomo dopo la morte del marito. La giovane accusa la madre di tradire la memoria del padre.

C’è Posta per Te: Nancy vuole fare pace con la figlia Rosa

Il marito è venuto a mancare a causa di un tumore, seguito da un infarto. Da quel momento, Rosa è caduta in depressione e ha cercato il sostegno della madre. Un anno dopo, Nancy ha deciso di andare avanti con la sua vita, mettendo da parte il lutto e iniziando una nuova fase, durante la quale ha incontrato Enzo. Tuttavia, proprio in quel momento, il rapporto tra madre e figlia si complica.

“Ho voluto io Enzo qui accanto a me perché l’ho scelto da quattro anni ma tu non l’hai mai voluto conoscere, ma io ti assicuro che mi vuole bene ed è una brava persona. Io non pretendo che voi abbiate un rapporto, volevo solo dirti che io non rinnego questa scelta. Sono 4 anni che non mi saluti, non mi cerchi… mi hai esclusa. Io sono tua mamma, non puoi continuare ad escludermi. Tu sei la mia priorità sempre. L’amore che avevo per tuo padre non c’entra nulla con quello che è successo dopo. La tua indifferenza mi fa paura”, dichiara la mamma a C’è Posta per Te.

Poi, Nancy si rivolge anche al genero, chiedendogli disperatamente di aiutarla a ristabilire il legame con sua figlia. Ma nulla smuove Rosa, che appare fin da subito decisa e con le idee molto chiare. La figlia accusa la madre di aver dimenticato troppo velocemente il padre e le rimprovera di non volerle bene. Sostiene che, quando aveva bisogno di lei, Nancy non è stata presente. La giovane soffriva, ma la madre non l’ha supportata.

“Quello è successo in secondo tempo, lei inizia una serie di atteggiamenti, che non mi stavano bene, giravano voci brutte in paese. Quando sono tornata dalle vacanze, mi ha chiesto se mi fossi divertita e io le ho risposto di sì, e lei mi ha detto “io porto ancora il lutto”. In quel momento penso che lei volesse tirami indietro in un vortice. Poi mi hanno fatto vedere che stava in giro con un uomo, il giorno dopo, e mi sono arrabbiata“.

C’è Posta per Te: Rosa chiude la busta

Durante la conversazione a C’è Posta per te, Maria ha cercato di convincere Rosa, ma senza successo. Anche la De Filippi ha tentato di farle capire che sua madre ha bisogno di lei, ma Rosa non ha voluto ascoltare. A quel punto, la conduttrice l’ha rimproverata:

“Tu hai detto che una madre per i figli deve esserci sempre, ma anche che i figli devono esserci per una madre. Ma ora che tua madre ha bisogno di te, non ci sei, le stai facendo la stessa cosa”.

La giovane, a queste parole, ha replicato così:

“Aprire la busta significa che si deve iniziare un cammino di perdono, e io non lo so, non me la sento in questo momento. Ho trovato il mio equilibrio. Lei non c’è stata quando avevo bisogno, io volevo proprio la mamma e invece ho iniziato a vedermela da sola. Io i primi due anni al lutto non ci ho pensato, perché dovevo occuparmi delle cose che combinava lei. Penso che lei non mi voglia bene, sia tutto un suo tornaconto“.

Alla fine della sua storia a C’è Posta per te, Rosa ha scelto di chiudere la busta, segno che, per ora, non era pronta a fare il passo verso la riconciliazione. Tuttavia, ha promesso a Maria che, se mai dovesse cambiare idea in futuro, non esiterà a contattare la trasmissione.