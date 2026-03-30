Natasha Stefanenko, soubrette degli anni 2000 gode ancora di un gran numero di followers che amano interagire con lei quando condivide i momenti di vita quotidiana, anche se ora è lontana dalla vita televisiva ha lasciato un ottimo ricordo di sè nei telespettatori italiani. Tuttavia ultimamente ha vissuto un periodo complicato della sua vita. Scopriamo cosa le è accaduto.

Il ruolo importante di suo padre Boris

Natasha Stefanenko è arrivata in Italia da giovanissima e si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo, mostrando spiccate capacità da conduttrice e questa sua decisione è stata supportata anche da suo padre Boris.

Boris nella vita ha lavorato come ingegnere nucleare in Bielorussia, paese dove Natasha è nata e cresciuta, seppur fosse di origini ucraine. Un lavoro importante che ha permesso alla donna di essere molto acculturata smontando di fatto lo stereotipo della soubrette.

La scomparsa del padre malato

Natasha Stefanenko ha condiviso con i followers il calvario di suo padre con la malattia, difatti, come riporta TVZap.it è arrivata in Russia lo scorso febbraio, postando sui social contenuti di intimità familiare.

Ora è arrivato il secondo viaggio verso la Russia e lo ha voluto far sapere postando un collage di foto con il padre, il messaggio infatti recitava l’addio al padre, morto ad – “Papà non c’è più”– ha scritto la conduttrice.

Questo addio si aggiunge a quello del padre del marito Luca Sabboni, Raffaele, deceduto 2 anni fa e ricordato anche in quell’occasione con un messaggio social.