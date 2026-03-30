Negli ultimi giorni sono diventati virali alcuni post che sostenevano una collaborazione da parte dell’Italia con gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha subito smentito: “Notizie false.“

Guerra in Iran: “Aereo cisterna italiano rifornisce segretamente i jet americani”

Non si placa la guerra in Iran, con la tensione in tutto il Medio Oriente che sale sempre di più. Negli ultimi giorni, inoltre, alcuni post sono diventati virali sui social, post di accusa contro l’Aeronautica Militare Italiana che starebbe collaborando segretamente con le operazioni militari statunitensi, arrivando a rifornire in volo i caccia americani impegnati nel conflitto. Queste accuse sono nate in seguito all’avvistamento di un aereo cisterna italiano, il KC-767A, sopra i Balcani che appunto, secondo le accuse, avrebbe rifornito i jet americani. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Aereo cisterna italiano rifornisce segretamente i jet americani impegnati nella guerra in Iran”: Guido Crosetto smentisce

Dopo le accuse di collaborazione con gli Stati Uniti nella guerra in Iran, è arrivata la smentita da parte del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che ha etichettato queste accuse come “notizie false“. L’aereo non era infatti impegnato in operazioni di guerra, ma stava svolgendo l’esercitazione Nato Neptune Strike, esercitazione che ha coinvolto diversi Paesi membri. Si tratta inoltre di una esercitazione pianificata con largo anticipo.