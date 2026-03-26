Fertilizzanti e geopolitica: perché la Russia guadagna dalla stretta sul Golfo

Fertilizzanti e geopolitica: perché la Russia guadagna dalla stretta sul Golfo

Un'esplosione dei prezzi dei fertilizzanti dovuta alla guerra in Iran ha rafforzato i ricavi russi ma ha anche esposto fragilità nelle catene di approvvigionamento e rischi per i raccolti

Il conflitto nel Golfo ha alterato in modo netto i flussi commerciali di energia e materie prime, e tra i beni più colpiti ci sono i fertilizzanti. La chiusura e la congestione delle rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz, insieme ai danni alle infrastrutture energetiche, hanno ristretto l’offerta globale di nutrienti fondamentali per l’agricoltura.

In questo scenario la Russia, già grande produttore mondiale, si trova in una posizione vantaggiosa: l’aumento dei prezzi internazionali sta traducendosi in ricavi extra per le esportazioni di prodotti come la urea. Tuttavia, l’opportunità porta con sé anche limiti di capacità, tensioni sul mercato interno e implicazioni per la sicurezza alimentare in paesi dipendenti dalle importazioni.

Perché i prezzi sono schizzati

L’impennata dei costi è stata alimentata da più fattori collegati al conflitto: interruzioni alle forniture di gas naturale e alle rotte marittime, aumenti dei premi al rischio per il trasporto e una maggiore domanda di prodotti riorientati verso mercati meno accessibili. La urea, il fertilizzante più scambiato, ha registrato aumenti significativi rispetto ai livelli precedenti alla crisi: secondo S&P Platts i prezzi del granulato mediorientale sono saliti a valori compresi tra 604 e 710 dollari per tonnellata al 19 marzo, rispetto a 435-490 prima della crisi e a circa 400 all’inizio dell’anno.

Urea e fertilizzanti azotati: l’elemento critico

I fertilizzanti azotati dipendono in modo marcato dal gas naturale, che rappresenta tipicamente il 60-80% dei costi di produzione. Per questo motivo qualsiasi shock energetico si traduce rapidamente in rincari. I contratti futures e i prezzi spot hanno reagito: i futures per consegna a un mese sono saliti fino a 745 dollari per tonnellata rispetto ai 475 del 27 febbraio, secondo quanto rilevato da Josh Linville di StoneX. In aggiunta, l’azoto, insieme a prodotti come ammonio nitrato e solfato di ammonio, incide in modo deciso sulle rese di colture quali grano e ortaggi, e viene stimato che possa contribuire al 40-50% delle rese in alcune filiere.

Cosa guadagna e cosa rischia la Russia

La fotografia produttiva mostra una Russia tra i principali protagonisti: nel 2026 il paese ha prodotto 65,4 milioni di tonnellate di fertilizzanti, esportandone circa il 65% (circa 43 milioni di tonnellate). Le esportazioni nel 2026 hanno generato oltre 11 miliardi di dollari; una persistenza del +50% dei prezzi globali potrebbe tradursi in circa 360 milioni di dollari mensili in più, ossia oltre un miliardo per trimestre. È però importante mettere questi numeri in prospettiva: gli incrementi ricorrenti sui prezzi del petrolio possono portare guadagni mensili ancora più elevati nel settore energetico.

Limitazioni interne e scelte politiche

Nonostante il potenziale di ricavo, la capacità di aumentare le esportazioni è vincolata. I produttori russi segnalano impianti che lavorano vicino alla capacità massima: la capacità produttiva è stata valutata intorno al 90% da analisti come Sovecon, mentre l’associazione dei produttori guidata da Andrei Guryev conferma livelli produttivi elevati. Inoltre, l’aumento dei prezzi domestici — oltre il 30% dall’inizio dell’anno secondo fonti locali — ha portato il ministero dell’Agricoltura a sospendere per un mese le esportazioni di ammonio nitrato al di fuori dei contratti governativi per proteggere la fornitura interna in vista delle semine primaverili.

Impatto globale e possibili reazioni

Lo shock dei fertilizzanti rischia di avere ripercussioni diffuse: paesi importatori potrebbero affrontare carenze, coltivazioni ad alta richiesta di azoto potrebbero essere ridotte e alcune produzioni alimentari potrebbero subire cali. Alcune nazioni e associazioni industriali hanno chiesto misure straordinarie: dall’Europa sono arrivate richieste di revisione dei dazi introdotti nel 2026, mentre in Australia si è sollevato l’allarme per gli effetti potenzialmente catastrofici sulla stagione agricola 2026 se non si allentano le restrizioni alle importazioni.

Nel medio termine, anche se le rotte si riaprissero, il ripristino della catena di approvvigionamento potrebbe richiedere mesi: impianti danneggiati, riadattamenti logistici e la natura stessa dei fertilizzanti — spesso difficili da stoccare a lungo — rendono il percorso di ritorno alla normalità lento. Di fronte a questo, alcuni mercati potrebbero rivolgersi maggiormente alla Russia o a fornitori alternativi, ma le limitazioni normative e i vincoli produttivi rimangono elementi chiave da considerare.