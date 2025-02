Sabato 22 febbraio a C'è Posta per Te, Francesco sorprende Claudia, che ha sconfitto una grave malattia, con Mahmood in studio.

La puntata di C’è Posta per Te di sabato 22 febbraio si è aperta con un momento di grande emozione. Mahmood è stato invitato dal giovane Francesco per sorprendere la fidanzata Claudia, che ha affrontato e sconfitto un tumore.

C’è Posta per Te: Mahmood aiuta Francesco nel fare una sorpresa a Claudia

Claudia e Francesco stanno insieme da nove anni e il loro è un rapporto sereno e pieno di progetti. Dopo aver trovato la casa dei loro sogni, desiderano allargare la famiglia con un bambino. Una sera, durante un momento di intimità, Francesco avverte un piccolo nodulo sotto la pelle di Claudia. Il timore lo assale, soprattutto perché in passato ha perso suo padre a causa di un tumore.

Dopo qualche esitazione, Claudia si sottopone a un controllo e scopre purtroppo di avere un tumore. Affronta un intervento chirurgico, seguito da quattro cicli di chemioterapia e quattordici sedute di radioterapia, riuscendo infine a sconfiggere la malattia.

“Io ti devo dire grazie perché abbiamo affrontato e superato un periodo bruttissimo. Non sono così forte come credi. In questi mesi, ho pianto tantissimo, di nascosto da te, perché ho avuto paura di perderti. Tu intanto combattevi e vincevi per te e per noi”, dichiara il ragazzo.

Il cantante, Mahmood, è stato invitato per sorprenderla e regalarle un momento speciale accanto al suo idolo.

C’è Posta per Te: il regalo di Mahmood a Claudia

“Io ho visto tutto, mamma mia Claudia che storia… Innanzitutto, vedervi così innamorati dopo nove anni è veramente bellissimo perché non è scontato, anzi, è molto raro. Non riesco a parlare, mi sento uno scemo, perché sono molto emozionato, ho pianto tutto il tempo. Allora, ho un pensierino che a me ha sempre portato fortuna, questa collana che ho sempre indossato nei momenti più importanti per me”.

Mahmood ha voluto fare un dono molto speciale, regalando uno dei suoi portafortuna più preziosi: una piccola collana d’argento che ha indossato nei momenti più significativi della sua carriera. Oltre a questo, ha sorpreso Claudia con un pass VIP per i suoi concerti di maggio e un biglietto per New York, rendendo il momento ancora più indimenticabile.