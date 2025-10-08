C.sinistra: Magi a Calenda sui social, 'dobbiamo costruire il primo polo, non il terzo'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Scambio via social tra Carlo Calenda e Riccardo Magi. Al centro della discussione l'alternativa al centrodestra e i 5 Stelle. Oggi il leader di Azione ha risposto alla sollecitazione del segretario di Più Europa sull'aprire un tavolo di confronto per "...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Scambio via social tra Carlo Calenda e Riccardo Magi. Al centro della discussione l'alternativa al centrodestra e i 5 Stelle. Oggi il leader di Azione ha risposto alla sollecitazione del segretario di Più Europa sull'aprire un tavolo di confronto per "costruire l'alternativa". Commenta Calenda. "Sono d’accordo, va costruita un’alternativa. Un Fronte a difesa della democrazia liberale e per riformare profondamente l’Italia.

Per farlo occorre in primo luogo stare lontani da filorussi, pacifinti, giustizialisti, neo-assistenzialisti e 'no a tutto' che abbondano a destra e a sinistra. Vi aspettiamo".

A Calenda replica Magi: "Io credo, che abbiamo il dovere di costruire il primo polo, non il terzo". E ricorda quanto accaduto nel 2022: "La presenza del 'terzo polo' a cosa ha portato? Nel nome dell’Agenda Draghi ha contribuito ad arrivare al Governo l’unico partito che era opposizione del Governo Draghi". E aggiunge: "Ti faccio una domanda: se, anche grazie al vostro aiuto, avesse vinto Enrico Letta al posto di Giorgia Meloni, oggi avremmo un’Italia più populista o meno populista, più europeista o meno europeista? Io credo che grazie a quei voti oggi avremmo un’Italia migliore".

Conclude Magi: "Possiamo rappresentare milioni di italiani nel prossimo Parlamento che eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. Quelle persone ci chiedono un Governo dell’alternativa per contare, non per contarci tra di noi. Non è scontato che le forze di opposizione saranno capaci di dar vita ad una proposta politica credibile ma so che rinunciando al dialogo faremo un favore solo a Meloni. Quindi parliamone, magari dal vivo e non sui social, perché il lavoro da fare è tanto".