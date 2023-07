Home > Video > "Cacciati dalla spiaggia perché siamo gay" "Cacciati dalla spiaggia perché siamo gay"

"Ci hanno cacciati perché siamo stati in una spiaggia libera. Il motivo? Perché siamo omosessuali. È arrivato un signore e ci ha detto di andarcene perché ci siamo dati un bacio a stampo. Queste cose non si devono assolutamente sentire e dire, siamo tutti uguali". La coppia è però tornata successivamente in spiaggia, ed ecco cosa è successo. Il racconto di @antonioangeloff su Tiktok