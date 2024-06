La bambina di 3 anni è morta in ospedale dopo essere stata ritrovata in un canale di Ponte San Nicolò del fiume Baccaglione a Padova.

Una bambina di soli tre anni è morta in ospedale dopo essere caduta in un canale di scolo a Ponte San Nicolò, nei pressi del fiume Baccaglione. Stando alle prime informazioni a riguardo, la piccola si sarebbe allontanata dal genitore, il padre 39enne, durante un picnic. Purtroppo a nulla è servito l’intervento dei soccorsi.

Morta bambina di 3 anni a Ponte San Nicolò

Una bambina di tre anni ha perso la vita a causa di una caduta all’interno di un canale di scolo nei pressi di un’area parcheggio in Roncajette a Ponte San Nicolò, vicino al fiume Baccaglione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri di Piove di Sacco a seguito di una richiesta del 118 per soccorrere la piccola.

Stando alle prime informazioni in merito, la bambina era in compagnia del padre 39enne e di alcuni amici che si erano riuniti per un picnic. La piccola però si sarebbe allontanata dal gruppo senza che il genitore se ne rendesse conto per poi cadere nel canale di scolo. Sia il padre che gli altri, dopo aver notato l’assenza della minore, si sono messi sulle sue tracce senza però trovarla, è a questo punto che sono stati chiamati i soccorritori.

Le forze dell’ordine ci hanno messo un po’ prima di trovare la bambina, priva di sensi, nel canale di scolo. La piccola, gravemente ferita, è stata quindi immediatamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, ma è sfortunatamente morta poco dopo il suo arrivo nel reparto.