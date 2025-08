Calabria: Occhiuto, 'seguo lezione Berlusconi, legittimazione la danno gli elettori'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Il stato un gesto coraggioso e di chi dimostra che ha imparato la lezione di Silvio Berlusconi che ha sempre cercato la sua legittimazione nel popolo, negli elettori". Lo dice Roberto Occhiuto agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi. "Mi sono detto: mi rosoleranno e terrò ferma la Calabria per mesi.

La stessa cosa sta avvenendo a Milano dove mi dicono che ormai nessuno firma più niente. Io non potevo consentirlo e ho detto: siano i calabresi a decidere".

"E l'opposizione che vuole le dimissioni di Sala, si arrabbia per le mie dimissioni in Calabria. Io ho grande rispetto della magistratura ma ritengo che la sua politica a guidare e non le inchieste. Ecco perchè ho fatto questa scelta. Io non ho un bel carattere ma ho dato tutto per questa regione e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di governarla".