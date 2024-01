Calabria: Pippo Callipo, 'nessun tentennamento, bisogna avanti e denunciare'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di queste attenzioni ma bisogna avere la fermezza di andare avanti, di superarle". Lo afferma Pippo Callipo, presidente del Gruppo Callipo, commen...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti, anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di queste attenzioni ma bisogna avere la fermezza di andare avanti, di superarle". Lo afferma Pippo Callipo, presidente del Gruppo Callipo, commentando con l'Adnkronos l'intimidazione subìta sabato scorso, di notte, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati davanti al magazzino di S. Pietro Lametino (Lamezia Teme). "Quello che io consiglio sempre ai giovani imprenditori è che bisogna avere due strade davanti: la strada che guarda al commissariato di Polizia o la strada che va alla Caserma dei Carabinieri. Non bisogna prendere scorciatoie o trovare delle soluzioni alternative perché sarebbe la fine dell'imprenditore e dell'impresa" rimarca l'imprenditore.