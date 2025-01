Un calo significativo degli ingressi irregolari

Secondo le ultime informazioni fornite da Frontex, l’agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, il numero di ingressi irregolari di migranti nell’Unione Europea ha raggiunto nel 2024 il livello più basso dal 2021. Questo dato è stato confermato dalla premier Giorgia Meloni durante una riunione del Consiglio dei Ministri, dove ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la politica migratoria italiana ed europea.

Le cause della diminuzione

La premier ha evidenziato che la riduzione degli ingressi è principalmente attribuibile al drastico calo delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia, due dei principali punti di partenza per i migranti diretti verso le coste europee. Meloni ha affermato che questo risultato è il frutto di un’azione concertata del governo italiano, che ha implementato misure rigorose per controllare i flussi migratori e garantire una gestione più efficace delle frontiere. La diminuzione degli ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale è un segnale positivo che indica come le politiche adottate stiano dando i loro frutti.

Il contributo dell’Italia alla sicurezza europea

Il governo italiano, secondo Meloni, ha svolto un ruolo cruciale non solo nella riduzione degli ingressi irregolari, ma anche nel garantire una maggiore sicurezza alle frontiere europee. La premier ha sottolineato che la diminuzione complessiva degli ingressi irregolari nell’Unione Europea, anche su altre rotte, è il risultato del grande lavoro svolto dall’Italia negli ultimi anni. Questo impegno ha portato a una maggiore cooperazione con i paesi di origine e transito dei migranti, contribuendo a stabilizzare la situazione e a ridurre le partenze.

Prospettive future

Nonostante i risultati positivi, la questione migratoria rimane complessa e richiede un approccio coordinato a livello europeo. Meloni ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare insieme agli altri Stati membri per affrontare le sfide legate alla migrazione, garantendo al contempo la sicurezza delle frontiere e il rispetto dei diritti umani. La strada da percorrere è ancora lunga, ma i segnali attuali offrono una base di ottimismo per il futuro della gestione migratoria nell’Unione Europea.