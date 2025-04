Un congresso all’insegna della stabilità

Il congresso federale della Lega, tenutosi a Firenze, ha visto la riconferma di Matteo Salvini come segretario del partito per la terza volta. In un clima di tensione politica, il leader del Carroccio ha aperto i lavori con un discorso incisivo, sottolineando l’importanza della stabilità governativa. “Lega e governo sono una cosa sola”, ha affermato, invitando i leader dell’opposizione, come Elly Schlein e Giuseppe Conte, a prendere atto della situazione. La sua dichiarazione mira a rassicurare gli elettori e i membri del partito sulla solidità dell’esecutivo attuale.

Le posizioni sui dazi e le relazioni internazionali

Salvini ha affrontato anche il tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti, esprimendo la necessità di un dialogo costruttivo con gli alleati americani. “Dobbiamo trattare con gli amici americani in nome della qualità dei nostri prodotti, no ai controdazi”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di proteggere le eccellenze italiane nel mercato globale. La sua posizione è chiara: preferire il negoziato alla guerra commerciale, un approccio che potrebbe rivelarsi cruciale per le imprese italiane.

Critiche alle politiche europee

Un altro punto focale del discorso di Salvini è stata la critica alle politiche europee, che ha definito “suicide” per le imprese italiane. “No al Green Deal, no alla sbornia elettrica, no al Patto di Stabilità”, ha esclamato, chiedendo un azzeramento delle normative che, secondo lui, stanno soffocando l’economia nazionale. Il leader della Lega ha chiesto una revisione delle politiche europee, puntando il dito contro la burocrazia che, a suo avviso, ostacola la crescita e l’innovazione. La sua retorica si inserisce in un contesto di crescente malcontento verso le istituzioni europee, con molti cittadini che si sentono trascurati dalle decisioni prese a Bruxelles.