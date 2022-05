Calcio: Commisso, 'mai parlato con nessuno per la cessione della Fiorentina'

Firenze, 24 mag. – (Adnkronos) – "È da un anno che ho detto che se c’è un fiorentino che la vuole comprare io sono pronto. Ma ancora non è arrivato niente e non ho mai parlato con nessuno a tal proposito". Lo dice il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito alle ipotesi di cessione della società viola.

"Ho letto tante fake news in giro ma Rocco va via quando decide lui -aggiunge il numero uno della Fiorentina in video conferenza dagli Stati Uniti-. E per ora non ho alcuna intenzione di andarmene. Ho ricevuto anche minacce e presto ce la vedremo con la polizia per questo”.