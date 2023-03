Calcio: Ederson, 'cè una grande possibilità che Ancelotti diventi ct del Brasile'

Rio de Janeiro, 22 mar. -(Adnkronos) – Nonostante le ripetute smentite, sia da parte di Carlo Ancelotti che dalla federazione brasiliana, si continua a parlare dell'allenatore del Real Madrid come candidato alla panchina verdeoro, e il nome del tecnico italiano esce sempre fuori nelle domande dei giornalisti nel ritiro della Selecao. L'ultimo a rispondere in merito è Ederson. Come riporta Globoesporte, le parole del portiere del City sono piuttosto chiare: "Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militão. C'è una grande possibilità che Ancelotti arrivi e cercheremo di fare in modo che succeda il prima possibile. Mi è stato detto che è eccezionale, piace a tutti, è un vincente. Vedremo nel prossimo futuro se sarà così. Quello che mi è stato detto di lui è che è un allenatore eccezionale, che piace a tutti nel gruppo. Poi basta guardare il suo curriculum". Poi si concede una battuta: "Lo elimineremo dalla Champions così si può liberare prima". Ederson ha risposto anche alle domande sull'ipotesi Guardiola: "Ho anche parlato con Guardiola scherzando. Ma ha detto che non c'è questa possibilità perché ha un contratto con il Manchester City. Spero che però annuncino presto questo allenatore perché ci sono tante speculazioni, anche noi viviamo in questa fase di ansia".