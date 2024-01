Calcio: esonero Mourinho, dalla Spagna al Portogallo fa subito il giro del mondo

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – L’esonero di Mourinho con il comunicato ufficiale della Roma ha fatto subito il giro di tutti i siti del mondo in pochi minuti. La decisione a sorpresa dei Friedkin apre le prime pagine dei principali siti dei quotidiani sportivi di tutta Europa, da ‘A Bola’ in Portogallo, "la Roma annuncia l'esonero di Mourinho", a gli spagnoli Marca "La Roma espelle Mourinho", o il Mundo Deportivo "La Roma esonera in maniera improvvisa Mourinho". Anche gli inglesi, dove Mou ha militato tanti anni, aprono sul suo addio alla Roma. Dal The Sun "Non resta Mou", all'Equipe in Francia "Mourinho e la Roma è finita".