Calcio: Gilardino, 'nella ripresa abbiamo avuto coraggio e siamo riusciti a ribaltarla'

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) – “Bello vivere le emozioni anche da allenatore, come è stato stasera. Siamo stati bravi nel secondo tempo: coesi, con voglia di recuperare il risultato, con ambizione nei singoli. Il Sassuolo nel primo tempo era passato in vantaggio, aveva addormentato la gara. Nella ripresa abbiamo dimostrato di essere una squadra coesa. Tutti hanno fatto bene anche chi è entrato in corsa”. Così l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino, al microfono di Dazn, dopo la vittoria in trasferta per 2-1 sul Sassuolo. "Nel primo tempo non siamo stati bravissimi, il Sassuolo è stato pimpante, ma poi ha addormentato il match, nella ripresa, come ho detto, le cose sono andate meglio -aggiunge Gilardino-. I ragazzi hanno avuto coraggio e sono riusciti a ribaltarla. Fino ad oggi avevamo raccolto poco fuori casa, magari anche meritando qualcosa di più. Vedo la squadra comportarsi bene nel lavoro quotidiano, quindi sono sempre positivo e questa percezione i ragazzi l'hanno avuta. Stasera abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie". Tra una settimana arriva l'Inter a Marassi. “Natale libero e poi penseremo all’Inter, la squadra più forte di questo campionato. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi per chiudere il 2023”.