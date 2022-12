Calcio: Juventus, ginocchio in miglioramento per Cuadrado ma difficile giochi a Cremona

Calcio: Juventus, ginocchio in miglioramento per Cuadrado ma difficile giochi...

Calcio: Juventus, ginocchio in miglioramento per Cuadrado ma difficile giochi...

Torino, 27 dic.

– (Adnkronos) – L'esterno della Juventus Juan Cuadrado rischia di saltare la gara con la Cremonese. Nella mattinata di oggi, 27 dicembre, il colombiano è stato sottoposto ad alcuni controlli al J Medical per valutare i problemi fisici che lo hanno bloccato nelle ultime settimane, costringendolo a saltare le amichevoli contro Arsenal e Rijeka. In particolare, Cuadrado ha effettuato dei controlli al ginocchio. Secondo quanto riporta Sky Sport la situazione è in miglioramento, ma difficilmente l'esterno bianconero sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara con la Cremonese, in programma il 4 gennaio alle 18:30.

Oggi la squadra bianconera è tornata ad allenarsi in vista dell'amichevole con lo Standard Liegi, in programma il 30 dicembre.