Calcio: Klopp, 'starò fermo un anno e non allenerò un altro club inglese'

Liverpool, 26 gen. -(Adnkronos) – "Se mi venisse chiesto se lavorerò ancora come manager in questo momento direi di no. Ma ovviamente non so come mi sentirò tra un po' di tempo, visto che non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere. Quello che so con certezza è che non allenerò mai e poi mai un club inglese diverso dal Liverpool, al 100%. Non e possibile. Il mio amore per questo club, il mio rispetto per la gente è troppo grande. Non potrei e non posso pensarci neanche per un secondo. Non c'è alcuna possibilità, siamo parte della famiglia, qui ci sentiamo a casa. Non c'è alcuna possibilità di farlo". Così Jurgen Klopp in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Liverpool dopo l'annuncio del suo addio a fine stagione.

"Se lavorerò ancora? Certo, mi conosco, non posso stare senza fare niente. Certamente non allenerò un club o una Nazionale per almeno un anno, non voglio farlo -aggiunge il tecnico tedesco-. È una situazione davvero strana perché devo spiegare che non ho più energie, ma ora sono seduto qui e sono in fermento per tutto quello che sta succedendo. Ma a causa del rapporto che abbiamo, devo prendere la decisione che ho preso. Nessuno mi ha licenziato, ho preso questa decisione da solo. Penso di non essere la persona giusta per il futuro del Liverpool e quindi devo lasciare. Non vedo l'ora che arrivi la partita contro il Norwich, davvero, non vedo l'ora di giocarla, una partita in casa. Poi affronteremo il Chelsea. Tutto quello che è successo da quando sono qui è stato fantastico, continuerò a fare parte e a sostenere questo club".