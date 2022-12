Calcio: mercato Inter, si pensa a Smalling per la difesa, in quota anche l’opzione Scalvini

Calcio: mercato Inter, si pensa a Smalling per la difesa, in quota anche l&rs...

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La mancata risoluzione della questione Skriniar, che ancora non ha accettato il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno, non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi che sta pensando a rinforzare la retroguardia già a partire da questa sessione...

– (Adnkronos) – La mancata risoluzione della questione Skriniar, che ancora non ha accettato il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno, non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi che sta pensando a rinforzare la retroguardia già a partire da questa sessione di calciomercato. L’obiettivo del tecnico nerazzurro è il centrale inglese della Roma Chris Smalling, dato partente, entro il 31 gennaio, a 3 volte la posta su Snai. Stessa quota, riporta Agipronews, di una partenza già nel prossimo mese del nuovo gioiello dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, già nel giro della nazionale e sul quale la dirigenza dell’Inter sta pensando di mettere in piedi un’operazione simile a quella che ha portato a Milano Alessandro Bastoni.