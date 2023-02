Calcio: Mondiale Club, Flamengo ko 3-2, arabi dell'Al Hilal in finale

Calcio: Mondiale Club, Flamengo ko 3-2, arabi dell'Al Hilal in finale

Calcio: Mondiale Club, Flamengo ko 3-2, arabi dell'Al Hilal in finale

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Grande sorpresa nel Mondiale per Club Fifa in Marocco. La prima finalista del torneo sarà una squadra araba l'Al Hilal, che allo stadio Ibn Batouta di Tangeri ha superato 3-2 i favoriti brasiliani del Flamengo. Sauditi in vantaggio 4' con Al Dawsari su cal...