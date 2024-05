Oggi, 8 maggio, è la giornata mondiale del cancro ovarico. Lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malattia.

Il cancro ovarico: dati

In Italia, ogni anno, il cancro ovarico colpisce oltre 5mila donne. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), nel 2022 si sono stimati circa 3.600 decessi legati a questa malattia.

Si tratta di uno dei tumori con il più alto tasso di mortalità tra le neoplasie ginecologiche ed è anche il decimo tumore più diffuso tra le donne. Si presenta solitamente dopo la menopausa, ma può colpire anche donne più giovani.

Consigli per la prevenzione

Attualmente non esistono strumenti di prevenzione del cancro alle ovaie (come possono essere i vaccini o il Pap test per il tumore alla cervice uterina). Ma sottoporsi a controlli regolari costituisce sicuramente un ottimo meccanismo di prevenzione. Si consiglia dunque di fare visite annuali dal ginecologo.

Naturalmente anche cattive abitudini e uno stile di vita poco sano potrebbero influire sull’insorgere della malattia. I medici consigliano dunque di mantenere un peso forma, evitando alcol e cibi grassi. Suggeriscono, inoltre, di fare attività fisica regolare e di non fumare.