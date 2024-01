Milano, 15 gen. – (Adnkronos) – "Milan fuori dalla corsa scudetto? Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto dire una cosa del genere. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio". Così l'attaccante del Milan Christian Pulisic, in un'intervista a 'THe Athletic'. "Abbiamo ancora molto da giocare e saremo impegnati anche in Europa League -aggiunge il 25enne statunitense-. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo per niente scoraggiati da quello che sta succedendo. Continueremo a lavorare per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi".