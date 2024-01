Calcio: Rudiger a De Rossi, 'in bocca al lupo leggenda'

Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "In bocca al lupo leggenda". Così sui suoi profili social Antonio Rudiger, ex difensore della Roma, ora al Real Madrid, fa gli auguri a Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra. ...