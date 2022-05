Calcio: Sala, 'non ho autorizzato maxischermo perché nessuno lo ha chiesto'

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Il motivo per cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha autorizzato il maxischermo a Milano per la partita Sassuolo-Milan è "molto semplice". Lo spiega lui sui social, rispondendo alle accuse lanciategli del leader leghista, Matteo Salvini: "Non sono riuscito ad autorizzare il maxischermo perché nessuno ne ha fatto richiesta.

Molto semplice". Quando al concerto di Radio Italia ieri sera in Piazza Duomo, "è stato autorizzato perché una Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l’iniziativa. Altrettanto semplice".