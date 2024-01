Calcio: Supercoppa, La Penna arbitra Napoli-Fiorentina e Marchetti Inter-Lazio

Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - Federico La Penna è l'arbitro designato per Napoli-Fiorentina, prima semifinale della supercoppa italiana, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20 all'Al -Awwal Stadium di Riad. Matteo Marchetti dirigerà invece Inter-Lazio, seconda sem...

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – Federico La Penna è l'arbitro designato per Napoli-Fiorentina, prima semifinale della supercoppa italiana, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20 all'Al -Awwal Stadium di Riad. Matteo Marchetti dirigerà invece Inter-Lazio, seconda semifinale in programma il giorno dopo nello stesso stadio e alla stessa ora.