Calcio: Tfn accetta patteggiamento, solo un'ammenda alla Juve per manovra stipendi

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – Il Tribunale federale nazionale della Figc ha accettato il patteggiamento tra la Juventus e la Procura Figc sul filone manovra stipendi. Per il club bianconero, che rinuncia ai ricorsi, solo un'ammenda di 718.000 euro. Stralciata la posizione di Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juve non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e andrà dunque a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini hanno patteggiato.