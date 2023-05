Calcio: Totti, 'Bove ragazzo fantastico, per tifosi importante un romano alla guida della squadra'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Bove è un ragazzo fantastico con una famiglia che lo supporta molto. È duttile e sa adattarsi in campo. Cerca di fare il meglio per la squadra e sa come comportarsi correttamente". È il commento a Uefa.com dell'ex capitano giallorosso ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Bove è un ragazzo fantastico con una famiglia che lo supporta molto. È duttile e sa adattarsi in campo. Cerca di fare il meglio per la squadra e sa come comportarsi correttamente". È il commento a Uefa.com dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti. "Sta dimostrando le sue capacità e la squadra ha bisogno di lui. L'allenatore l'ha capito e lo ha scelto per giocare nelle partite più difficili. Ha segnato contro il Leverkusen in semifinale, regalando la qualificazione in finale alla Roma".

"Se è un caso che io, Daniele De Rossi e ora Lorenzo Pellegrini siamo passati dalle giovanili della Roma sino a diventarne capitani? È ciò che ci differenzia dalle altre squadre -prosegue- ogni dieci o vent'anni un giocatore nato a Roma diventa capitano del club. Questo è un fatto importante, anche per i tifosi. Loro danno molta importanza al fatto che qualcuno di Roma guidi la squadra anche in Europa".