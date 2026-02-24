Calenda a Kiev critica l'assenza di altri leader e racconta il blackout e il freddo

Calenda a Kiev critica l'assenza di altri leader e racconta il blackout e il ...

Calenda visita Kiev per commemorare i caduti e portare sostegno: dall'appello agli altri leader politici al racconto del blackout, dei danni alle centrali elettriche e delle abitazioni a pochi gradi

Carlo Calenda è tornato a Kiev con una delegazione di Azione per partecipare alle commemorazioni dei caduti e per assicurare un messaggio di sostegno alla popolazione. La visita si è svolta in piazza Maidan, luogo simbolo delle proteste e della memoria collettiva ucraina. Il leader ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa e ha posto l’accento su una questione politica nazionale: l’assenza di esponenti di altre forze di opposizione e di rappresentanti del governo italiano.

Alla delegazione hanno partecipato esponenti del partito quali Ettore Rosato, Federica Onori e la vice segretaria Francesca Scarpato. Il gruppo ha alternato momenti istituzionali a visite ai luoghi della memoria, documentando le difficoltà quotidiane affrontate dalla popolazione ucraina sotto attacco.

La critica politica: mancano rappresentanti delle opposizioni e del governo

Collegandosi alla visita alle commemorazioni, Calenda ha definito «surreale» l’assenza di esponenti rilevanti delle opposizioni a Kiev. Ha citato Giuseppe Conte, Matteo Renzi ed Elly Schlein come figure che, a suo giudizio, avrebbero dovuto partecipare. Ha inoltre sottolineato la mancanza di qualsiasi sottosegretario di governo, nonostante il Ministero degli Esteri disponga di più sottosegretari. Secondo il leader, questo elemento invierebbe un segnale di sostegno diminuito dell’esecutivo verso l’Ucraina.

Il significato politico della partecipazione

La critica di Calenda colloca la visita in una prospettiva politica oltre che commemorativa. La partecipazione o l’assenza di figure istituzionali contribuisce a definire il grado di unità nazionale su una politica estera sensibile. Gli osservatori sottolineano che la presenza di rappresentanti di rilievo rafforza la percezione di unità internazionale e domestica; al contrario, appelli frammentati possono indebolire la credibilità del Paese nelle sedi diplomatiche.

In questo contesto, la mancata partecipazione di esponenti politici di primo piano assume rilievo non solo simbolico ma anche pratico. Può influire sulla narrazione pubblica e sulle decisioni parlamentari future riguardo al sostegno politico e agli aiuti. Gli sviluppi successivi dipenderanno dalle reazioni dei partiti e dalle dichiarazioni ufficiali delle istituzioni.

Carlo Calenda ha definito la sua partecipazione alle commemorazioni a Kiev non solo simbolica ma un dovere morale. Ha sostenuto che la presenza italiana celebra i caduti e riafferma la solidarietà internazionale. Il leader di Azione ha altresì criticato l’assenza di altri esponenti politici italiani, interpretata come mancanza di attenzione verso un paese che, a suo avviso, «combatte anche per noi». L’intervento segue la visita alle cerimonie e apre un confronto sulle responsabilità politiche e sui rapporti bilaterali con l’Ucraina.

La situazione sul terreno: blackout, freddo e attacchi

Calenda ha descritto condizioni quotidiane difficili a Kiev, oltre alla dimensione politica. La città affronta frequenti interruzioni di corrente per danni alle reti energetiche. Ciò determina blackout prolungati e assenza di riscaldamento in molte aree. In un video diffuso online il leader ha mostrato strade poco frequentate e lampioni spenti. Ha riferito appartamenti con temperature molto basse, talvolta intorno ai quattro gradi, e disagi per la popolazione civile.

Le dichiarazioni di Calenda potrebbero essere il punto di partenza per approfondimenti parlamentari e per nuove iniziative diplomatiche. Le reazioni dei partiti e le comunicazioni ufficiali delle istituzioni saranno gli elementi da monitorare nei prossimi sviluppi.

Impatto sulle persone e sulle abitazioni

Le ridotte forniture elettriche hanno lasciato numerose famiglie in condizioni di freddo intenso, con conseguenze rilevanti per la vita quotidiana. Secondo quanto riferito, alcune aree sul lato opposto del fiume risentono in misura maggiore dei danni alle centrali, con abitazioni che registrano temperature prossime a pochi gradi centigradi. Il quadro descritto evidenzia l’incrocio tra attacchi, scarsità di energia e privazioni materiali, fattori che aggravano l’impatto sociale nell’inverno più rigido degli ultimi anni. Le autorità locali segnalano difficoltà nell’erogazione di servizi essenziali e nella tutela delle persone più vulnerabili.

Luoghi della memoria e dichiarazioni di solidarietà

La delegazione di Azione ha visitato ieri luoghi simbolici di Kiev per rendere omaggio ai caduti e ribadire il sostegno politico al Paese. La delegazione ha attraversato siti come Askoldova Mohyla e la chiesa di San Nicola, luoghi indicati come punti di memoria nazionale. L’iniziativa mira a documentare il costo umano del conflitto e a sollecitare una risposta internazionale e parlamentare italiana più netta.

La visita ha incluso una commemorazione dei militari, dei piloti e dei comandanti sepolti in quei luoghi. L’omaggio è stato descritto come un momento essenziale per comprendere il sacrificio degli ultimi anni e le conseguenze sulla società ucraina.

Il leader del movimento ha inoltre ribadito l’impegno personale verso l’Ucraina, evidenziando la frequente partecipazione ai viaggi in loco e compiendo gesti simbolici di vicinanza alla popolazione e alle forze armate. Ha lanciato un appello alla comunità internazionale e ai gruppi politici in Italia perché aumentino la presenza diplomatica e le dichiarazioni di supporto.

Programma e prospettive

La delegazione proseguirà le visite a istituzioni locali e a centri che assistono i civili colpiti dal conflitto. L’obiettivo dichiarato è raccogliere elementi utili per definire iniziative politiche e umanitarie da proporre in sede nazionale. Gli esiti della missione saranno presentati ai gruppi parlamentari interessati e utilizzati per orientare eventuali proposte di intervento.

Missione sul campo e prossimi passaggi

La visita ha previsto incontri istituzionali, sopralluoghi e interviste per documentare le condizioni locali e raccogliere testimonianze dirette. Calenda ha affermato che riferire ciò che è stato osservato rappresenta un dovere politico. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’esperienza sul campo in pressione pubblica capace di preservare il sostegno internazionale all’Ucraina.

La missione a Kiev è stata descritta come un insieme di commemorazione, denuncia politica e reportage sulle difficoltà materiali della popolazione. Alla fotografia di una città provata dagli attacchi si sono aggiunte critiche relative alle assenze politiche italiane. Gli esiti della missione saranno presentati ai gruppi parlamentari interessati e serviranno da base per orientare eventuali proposte di intervento e iniziative parlamentari concrete.