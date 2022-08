Calenda: avanti con agenda Draghi, se possibile lui premier

ilano, 18 ago. (askanews) – “Andare avanti con l’agenda Draghi, andare avanti col metodo Draghi, che è la capacità di dire dei sì e dei no. Draghi è caduto perché ha voluto dire con chiarezza quello che avrebbe fatto e non avrebbe fatto, questo i nostri partiti non lo possono accettare. Infine avere possibilmente Draghi come Presidente del Consiglio e attuare le riforme previste dal Pnrr”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ha sintetizzato gli obiettivi della coalizione neocentrista che lui guiderà alle elezioni, nel corso di una conferenza stampa al Senato.