Lo studio, condotto dall’Istituto per la Valutazione della Salute e delle Metriche, ha rivelato che il calo dei tassi di fertilità sarà così profondo che oltre il 75% dei Paesi non sarà in grado di mantenere le dimensioni della propria popolazione entro il 2050.

Lo studio condotto dall’Istituto per la Valutazione della Salute e delle Metriche (IHME) presso la Scuola di Medicina dell’Università di Washington, ha analizzato i tassi di fertilità globali, ovvero il numero medio di figli nati da una donna durante la sua vita.

Secondo lo studio, guidato da Stein Emil Vollset e Natalia Bhattacharjee, il tasso di fertilità si è più che dimezzato negli ultimi 70 anni, passando da circa 5 figli per donna del 1950 a 2,2 nel 2021.

I segni più importanti di questo declino sono attesi entro il 2050, quando 155 Paesi su 204 avranno un tasso di fertilità inferiore a 2,1 figli per donna e nel 2100 aumenteranno a 198 su 204. Dunque, il 97% dei Paesi del mondo vedrà declinare la sua popolazione.

In Oceania con Samoa con 2,57 e Tonga con 2,45, nell’Africa subsahariana con la Somalia con 2,45, Niger con 2,24 e Ciad con 2,15 e uno in Asia centrale, ovvero, Tajikistan con 2,13.

Il tasso di fertilità più basso è previsto nel Bhutan con 0,69 e si prevede inferiore a 1 nelle Maldive (0,77) e a Puerto Rico (0,81), Nepal e Corea del Sud (entrambi a 0,82), ancora nei Caraibi a Santa Lucia (0,87) e a Taiwan (0,90). L’Italia non farà eccezione, con un tasso di fertilità che nel 2100 supererà di poco 1.

«Ci troviamo di fronte a cambiamenti sociali sconcertanti nel XXI secolo. Per molti versi, il crollo dei tassi di fertilità è una storia di successo, che riflette non solo una contraccezione migliore e facilmente disponibile, ma anche la scelta di molte donne di ritardare o avere meno figli, oltre a maggiori opportunità di istruzione e occupazione. Il mondo si troverà ad affrontare contemporaneamente un baby boom in alcuni Paesi e un baby bust in altri. Mentre la maggior parte dei Paesi si confronterà con le sfide economiche di una forza lavoro in calo e l’assistenza a una popolazione sempre più anziana, molti dei Paesi più poveri di risorse dell’Africa sub-sahariana si troveranno ad affrontare il problema di come sostenere la popolazione più giovane e in più rapida crescita del pianeta in alcuni dei luoghi più instabili dal punto di vista politico ed economico, sottoposti a stress termico e con sistemi sanitari in tilt».