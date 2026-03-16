Cancro ovaie, Colombo (Ieo) ‘sequencing terapeutico chiave per migliorare cure”

“Con le nuove terapie oggi la sfida è scegliere la sequenza giusta dei trattamenti”. Così Nicoletta Colombo, direttore del Gynecologic Oncology Program dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano durante l’incontro scientifico sul tumore ovarico a Sorrento. La specialista evidenzia come ...

“Con le nuove terapie oggi la sfida è scegliere la sequenza giusta dei trattamenti”. Così Nicoletta Colombo, direttore del Gynecologic Oncology Program dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano durante l’incontro scientifico sul tumore ovarico a Sorrento. La specialista evidenzia come “il sequencing terapeutico, cioè l’ordine con cui utilizzare le diverse opzioni disponibili, sia diventato strategico per personalizzare le cure e migliorare il controllo della malattia”.

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