Cannes: Denzel Washington perde la pazienza coi fotografi, 'smettila, basta!'**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Denzel Washington ha saltato la conferenza stampa del film 'Highest 2 Lowest' dopo aver avuto un alterco con un fotografo al Festival di Cannes. Lo riporta il Daily Mail che pubblica anche un video dell'episodio. L'attore premio Oscar, 70 anni, che a Cannes ha ricevuto a sorpresa la Palma d'Oro d'Onore, ieri sera ha lasciato di stucco i fan, puntando il dito in faccia a uno dei fotografi durante un concitato scambio di battute.

L'attore stava promuovendo il suo nuovo film, diretto da Spike Lee, mentre il cast si riuniva per una conferenza stampa al Palais des Festivals. Nonostante il tono deciso e il linguaggio del corpo molto chiaro dell’attore, nel video si vede il fotografo che tenta di afferrare nuovamente Washington chiedendogli 'Posso fare una foto?'.

Washington, a quel punto visibilmente esasperato, ha urlato contro al paparazzo: "Basta, smettila, ho detto basta. Parlo sul serio. Basta, smettila". Nonostante la durezza delle sue parole, molti dei fotografi intorno all'attore – incluso quello a cui si è rivolto – sorridevano, dando l'idea di non essersi resi conto di quanto l'attore fosse irritato. Washington ha alle spalle una lunga storia di momenti tesi con i fotografi nel corso degli anni. Lo sfogo arriva, ad esempio, sette mesi dopo che l'interprete di grandi successi come 'Malcom X' e 'Hurricane' era stato ripreso mentre si infuriava con alcuni cacciatori di autografi a New York, nell’ottobre 2024. L’attore premio Oscar aveva reagito duramente all’arrivo al Museum of Modern Art per un evento in onore di Samuel L. Jackson, e lo scontro era stato immortalato in un video diventato virale.

La star di 'Man on Fire' era arrivata al museo e si era fermata a posare con un fan, mentre alcuni collezionisti di autografi lo chiamavano da un lato. Visibilmente infastidito, Washington stava per entrare nell’edificio, ma poi si è voltato e si è rivolto a uno dei fan nel pubblico. "Ho detto che ci vediamo quando esco, quale parte di questo non capite?", aveva urlato l'attore. MailOnline scrive di aver ha contattato lo staff di Washington e del Festival di Cannes per un commento, ma senza successo. Prima dell'alterco con il fotografo, Denzel è passato sul red carpet con il coprotagonista di 'Highest 2 Lowest', il rapper diventato attore A$AP Rocky, 36 anni. Nonostante il battibecco, Washington è apparso di ottimo umore quando, in seguito, è stato sorpreso dalla Palma d'Oro onoraria consegnatagli dal regista Spike Lee.