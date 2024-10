Canone Rai 2025, novità in arrivo: ha preso il via il processo che porterà alla riforma della Radiotelevisione italiana.

Canone Rai: sono importanti le novità previste per il 2025. Il processo di riforma della TV di stato ha ufficialmente preso il via, con l’obiettivo di aggiornare la legislazione in conformità al Media Freedom Act. Quattro forze politiche hanno avanzato cinque proposte, coprendo un ampio spettro politico da sinistra a destra, con ulteriori iniziative attese in futuro.

Canone Rai 2025: le novità principali

Le proposte già in discussione riguardano temi di grande rilievo: l’abolizione del canone, una modifica nella composizione del Consiglio di Amministrazione e la creazione di una fondazione indipendente per garantire maggiore autonomia. La riforma mira a ridefinire il ruolo e la struttura della Rai, adeguandola ai nuovi standard di libertà e pluralismo dei media.

Significativa riforma per la Rai

La Rai si appresta ad affrontare una riforma importante, con il primo confronto avviato presso la commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato. L’obiettivo principale è allineare la struttura e la governance dell’emittente pubblica ai principi del Media Freedom Act entro l’estate del prossimo anno.

Una corsa contro il tempo

La questione temporale è di fondamentale importanza: senza l’adozione di una nuova legge sulla governance entro il 2025, l’Italia potrebbe essere soggetta a una procedura di infrazione, mettendo a rischio la conformità agli standard europei in materia di libertà dei media.