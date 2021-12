Capodanno, festeggia anche il Bioparco di Roma

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Anche il Bioparco di Roma festeggia Capodanno con iniziative e incontri ravvicinati con gli animali. Il più antico giardino zoologico d'Italia, che conta ben 1144 animali, il primo giorno dell’anno è aperto dalle ore 9.30 alle 17.00 con ingresso consentito fino alle 16.00.

Sabato I gennaio 2022 sarà possibile assistere ai pasti degli animali, mentre domenica 2 gennaio l'appuntamento è con l’attività ‘Animali e pregiudizi’. Nella giornata di sabato i guardiani del Bioparco saranno a disposizione dei visitatori per raccontare curiosità in particolare sugli ingredienti del pranzo di: lemuri catta alle ore 11.30, elefanti asiatici a mezzogiorno, orsi alle ore 12.30. E poi scimpanzé alle ore 14.00, foche grigie alle ore 15.30, infine i piguini del Capo alle ore 16.00.

Domenica 2 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 15.00 si svolgerà invece l’attività ‘Animali e pregiudizi’. Si tratta di speciali incontri ravvicinati, a cura dello staff Bioparco, con pitone reale, testuggine frittella, tiliqua dalla lingua azzurra, blatte soffianti, insetti stecco, rospi, furetti. Animali che possono suscitare paura o ribrezzo, ma affascinanti e soprattutto indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi. Animali e pregiudizi’ è su prenotazione, da effettuare il giorno stesso della visita all’ingresso del Bioparco, fino ad esaurimento posti.

Le iniziative sono incluse nel prezzo del biglietto Bioparco e si svolgono nel rispetto delle normative anti-covid. Il giardino zoologico della Capitale spiega che l’acquisto del biglietto di ingresso si può effettuare on line (sito web bioparco.it) o presso le biglietterie ma che è obbligatorio esibire il Green Pass solo per accedere nei luoghi al chiuso che sono il Rettilario e le Aule didattiche-Laboratorio. Il Bioparco informa inoltre che per visitare il parco in sicurezza è obbligatorio per tutti – ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni – indossare la mascherina.

All’interno del parco il pubblico troverà tutte le indicazioni utili per la visita, come rispettare la distanza di sicurezza, evitare ogni forma di assembramento e non toccare balaustre e vetrate.