Caprices Festival 2026: la lineup completa

Dopo 23 edizioni che hanno definito l’estetica e il formato dei mountain festival a livello globale, Caprices Festival apre un nuovo capitolo della propria storia. L’edizione invernale 2026 si trasferisce a Eggli, sopra Gstaad, e si articolerà in due weekend — dal 13 al 15 marzo e dal 20 al 22 marzo — in una cornice alpina che fonde spettacolarità naturale e visione contemporanea della club culture. Situata in alta quota, con una vista panoramica a 360° sulle Alpi svizzere, la nuova location introduce una produzione più raffinata e una progettazione spaziale che integra infrastrutture alpine esistenti per migliorare comfort, continuità dell’esperienza e qualità sonora.

Caprices Festival si articolerà su tre diversi palchi: il Peak Stage, pensato per performance di grande respiro; il CNTRL Stage, ambiente raccolto per set estesi e back-to-back speciali; e infine il Ridge Stage, dedicato a sonorità sperimentali e concept immersivi. Un ecosistema che ribadisce l’ambizione di Caprices di coniugare estetica, tecnologia e natura.

La programmazione, tra club culture globale e approcio underground

Il primo fine settimana (13–15 marzo) è costruito attorno a una programmazione ad alta intensità, orientata verso l’avanguardia del clubbing internazionale. Tra le nuove conferme figurano Adolpho & Franky, Arapu, Argenis Brito, Bes Art, D’Julz, Dejan, Evgheniia, Madnax b2b Olivia, Manda Moor b2b Sirus Hood, Mateo Dufour, Mathew Jonson (Live), Phil Hunger, Prospa, Sweely (Live) e TT. Il secondo weekend (20–22 marzo) amplia l’orizzonte musicale in una traiettoria più profonda e stratificata, tra house, minimal e selezioni underground. Le nuove aggiunte includono Alexander Skancke, Apoteoz b2b Flyuko, Charmeine, Chez Damier, Cora M, Damian Lazarus, Dandy Jack, DJ Reas, Doudou MD, Enzo Siragusa, Giorgio Maulini b2b Bas Ibellini, F.O.E Live con Guti, Madnax, Sarkis e Kanova, Fumiya Tanaka, Guti (Live), Laidlaw b2b Joe Rolét, Mita Gami, Morgan, Neo, Nicolas Duvoisin e Pedram.

A firmare parte del palinsesto del secondo weekend arrivano due stage host partner di rilievo. Il collettivo londinese Slapfunk porta a Eggli la propria cifra underground, con influenze UKG e una sensibilità clubbing radicale. Al suo fianco, il collettivo zurighese Grocerie rafforza il dialogo tra Caprices e la scena elettronica svizzera, sottolineando il legame organico tra territorio e cultura club. La lineup 2026 intreccia ritorni emblematici e voci della nuova generazione. Tornano artisti storicamente legati al festival come Ricardo Villalobos, Luciano (in uno speciale b2b con Dennis Cruz), Sonja Moonear, Sven Väth, DJ Tennis, Jamie Jones, Bedouin, Dan Ghenacia b2b Alci e RPR Soundsystem. Accanto a loro, una selezione trasversale che include Vintage Culture, Josh Baker, Mau P, Adam Ten, Alisha, Cincity, Sally C, Stoffela, DVS1, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Mind Against, Rossi., Ryan Elliott b2b Quest e WhoMadeWho con il loro Hybrid Set.

Mobilità, ospitalità e lifestyle alpino

L’accesso al sito di Eggli sarà garantito da gondole operative senza interruzioni da mezzogiorno alle 4 del mattino, con una risalita di appena sette minuti. Caprices propone inoltre un ventaglio di soluzioni di alloggio che spaziano da hotel di lusso a opzioni più accessibili, fino a chalet e appartamenti curati. A completare l’esperienza, una rete di shuttle bus attiva giorno e notte collegherà Gstaad e le principali località circostanti, disegnando un festival diffuso nel paesaggio alpino. Il festival rappresenta il momento ideale per scoprire una località alpina come Gstaad, tra paesaggi innevati, chalet storici e un’atmosfera elegante ma autentica. Oltre alla musica, la destinazione offre sci di livello internazionale, passeggiate tra boutique di lusso e caffè tradizionali nel centro pedonale, oltre a esperienze wellness e gastronomia d’alta quota. Un contesto unico che unisce cultura contemporanea e lifestyle alpino.

