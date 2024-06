Capuano (Conai): Piano Mattei occasione per una vera cooperazione

Milano, 15 giu. (askanews) - "Il Piano Mattei per l'Europa e specificatamente per quello che riguarda il sistema consortivo italiano per il recupero e il riciclo degli imballaggi è una grande occasione per portare e esportare tecnologia, know-how che serve all'ambiente in generale, non soltanto a q...

Milano, 15 giu. (askanews) – “Il Piano Mattei per l’Europa e specificatamente per quello che riguarda il sistema consortivo italiano per il recupero e il riciclo degli imballaggi è una grande occasione per portare e esportare tecnologia, know-how che serve all’ambiente in generale, non soltanto a quei Paesi ma serve a tutti i Paesi. Il nostro è un pianeta se vogliamo chiuso, quindi quello che succede in un Paese in termini di emissioni di gas e climalteranti, impatta e influisce anche sugli altri. Quindi poter fare cooperazione vera su questi temi credo che sia importante”. Lo ha detto Ignazio Capuano, presidente di Conai, a margine del convegno Italia cuore verde del Mediterraneo.