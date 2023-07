Home > Video > @carmineguadagno: “Nella vita non bisogna guardare solo l’aspetto estetic... @carmineguadagno: “Nella vita non bisogna guardare solo l’aspetto estetico”

“Una persona non deve per forza stare con un’altra in base ai suoi canoni estetici”: Carmine, @carmineguadagno sui social, risponde così alle critiche secondo le quali il suo ragazzo sarebbe troppo bello per stare con lui