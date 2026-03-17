Home > Video > Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno A Livigno, area extradoganale esente da Iva e accise, torna la corsa al pieno dopo i forti aumenti per benzina e gasolio... di Adnkronos Pubblicato il 17 Marzo 2026 alle 15:00 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos A Livigno, area extradoganale esente da Iva e accise, torna la corsa al pieno dopo i forti aumenti per benzina e gasolio https://www.youtube.com/watch?v=yuMAF3iqrm4