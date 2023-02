Carra: Anzaldi-Scotti, 'lascia un grande vuoto nel giornalismo e nella politica'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato Enzo Carra. Giornalista, intellettuale, politico, ma soprattutto un grande notista politico, capace di interpretare con acume e lungimiranza il quadro politico e di saper cogliere come pochi l'essenza del dibattito pubblico. Ci lascia un gentiluom...

(Adnkronos) – "Ci ha lasciato Enzo Carra. Giornalista, intellettuale, politico, ma soprattutto un grande notista politico, capace di interpretare con acume e lungimiranza il quadro politico e di saper cogliere come pochi l'essenza del dibattito pubblico. Ci lascia un gentiluomo e un amico, con cui fino alle ultime ore ci siamo confrontati e riuniti per la pubblicazione del suo ultimo libro in uscita proprio oggi, 'L'ultima Repubblica' (Eurilink University Press). La sua scomparsa provoca un grande vuoto nel panorama giornalistico e politico del nostro Paese.

In questo momento di immenso dolore siamo vicini alla moglie Olga e al figlio Giorgio". Lo affermano l'ex deputato Michele Anzaldi e l'ex ministro Enzo Scotti.