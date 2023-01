Casa: ass. Lombardia Rizzi, 'nessuno scontro con Maran su alloggi a lavoratori basso reddito'

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Con Pierfrancesco Maran "Non c’è nessuno scontro". Lo assicura l'assessore alla Casa della Regione Lombardia, Alan Rizzi, riferendosi alla proposta avanzata dal suo omologo del Comune di Milano, di destinare oltre duemila alloggi popolari di ...

(Adnkronos) – Con Pierfrancesco Maran "Non c’è nessuno scontro". Lo assicura l'assessore alla Casa della Regione Lombardia, Alan Rizzi, riferendosi alla proposta avanzata dal suo omologo del Comune di Milano, di destinare oltre duemila alloggi popolari di Mm, tra quelli vuoti, a lavoratori con redditi bassi. Da parte sua, puntualizza tuttavia, "c'è stupore perché questo è uno strumento che noi usavamo già da tempo, ma la sinistra ci ha sempre osteggiato. Per cui Maran, di fatto, ha scoperto l’acqua calda".

"Con questo strumento -spiega Rizzi- abbiamo dedicato tantissime case ai dipendenti Amsa (partecipata del Comune di Milano che gestisce la raccolta dei rifiuti, ndr), agli infermieri, alle giovani coppie e anche alle forze dell’ordine". E aggiunge: "Maran non sa che questo percorso è più facile che lo realizzi con una giunta di centrodestra piuttosto che con una di centrosinistra perché di fatto prenderebbe questi 2.500 alloggi e li toglierebbe dalle case popolari per metterli in valorizzazione.

Quindi il vero tema è questo, non lo scontro che non c'è".