Una notte che si è trasformata in tragedia a Casalmaggiore: un’auto finisce nel fiume Po e perdono la vita due persone. Operazioni di recupero durate diverse ore con un mezzo meccanico e con una gru per ripescare la vettura, all’interno i corpi delle due vittime.

Auto finisce nel Po: morte due persone

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’imbarcadero, vicino a un bar che era ancora aperto, alle 3.30 della notte. Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena e, secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una Nissan di colore nero, sarebbe finita nel Po senza segni di frenate.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po mostrano la Nissan mentre, a forte velocità, finisce nell’acqua del fiume: sono le 2.57 della notte tra giovedì e venerdì.

L’arrivo dei soccorsi per l’incidente nel fiume Po

Scattato nell’immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono messi al lavoro con una gru e alcuni gommoni, per riuscire a recuperare l’auto finita nel fiume.

Le operazioni, che come base hanno via Giordano Bruno, fronte argine, sono durate fino alle 7.45, quando l’auto è stata recuperata, ma per l’autista e il passeggero non c’è stato nulla da fare. Da chiarire se il decesso sia stato causato dall’urto molto violento, oppure, se i due siano morti annegati.

Auto finisce nel Po: l’identità delle vittime

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sull’identità delle vittime o sulle cause dell’incidente.

I Carabinieri di Casalmaggiore, intervenuti con diverse pattuglie, mantengono il massimo riserbo.