La perdita è avvenuta in un serbatoio dove erano in corso lavori di manutenzione.

Tragico incidente sul lavoro nel casertano nella giornata di ieri, 10 gennaio. Morto un operaio di 19 anni a seguito di una perdita di ammoniaca nell’azienda in cui stava svolgendo lavori di manutenzione assieme ad altri tre operai.

Caserta, perdita di ammoniaca in un’azienda: morto lavoratore diciannovenne

E’ stato trovato dai Vigili del Fuoco il corpo senza vita dell’operaio di 19 anni che risultava disperso all’interno della fabbrica Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, dove dal pomeriggio di ieri era in corso una perdita di ammoniaca. Il giovane si chiamava Patrizio Spasiano, residente a Napoli, era dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione assieme ad altri tre operai che però sono riusciti a uscire in tempo e a salvarsi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è scattato verso le ore 16.00, a seguito della segnalazione di una grave fuoriuscita di ammoniaca in una azienda. Sul posto anche dei nuclei Nbcr di Napoli e Caserta (per il rischio nucleare, biologico, radiologico e chimico).

Il 31 dicembre un altro incidente mortale nella stessa azienda

Solamente dieci giorni prima, il 31 dicembre scorso, nella stessa azienda c’era stato un altro incidente mortale, in cui aveva perso la vita un dipendente schiacciato da un muletto. Ecco le parole di Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campani: “E’ l’ennesimo incidente in questa azienda, il che dimostra come in molte realtà non si prenda sul serio la sicurezza sul lavoro, mettendo in evidenza gravi lacune. Ecco perché continuiamo a insistere nel richiedere misure più drastiche, come il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e l’istituzione di una Procura dedicata.”