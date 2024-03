Caso Acerbi-Juan Jesus, sale l'attesa per la sentenza

Dopo essere stato sentito dalla Procura, adesso Francesco Acerbi nn può fare altro che aspettare di conoscere il proprio destino. Il centrale nerazzurro ha mantenuto la stessa linea: dichiara di non aver mai pronunciato frasi razziste nei confronti di Juan Jesus.

Dieci giornate di squalifica e campionato finito, solo un paio di turni saltati o addirittura nessuna pena? Francesco Acerbi attende di capire se potrà scendere in campo lunedì prossimo in Inter-Empoli o se, addirittura, la sua carriera nerazzurra possa terminare qui. Sembra scontato, infatti, che se verrà accertato che il centrale abbia rivolto insulti razzisti al suo pari ruolo brasiliano nell’ormai arcinoto match contro il Napoli, i dirigenti interisti potrebbero decidere di rescindere il contratto dell’italiano. Dall’altra parte, però, Acerbi continua a ripararsi e dichiara di non aver mai pronunciato frasi razziste.

La decisione sul caso potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha già acquisito tutte le immagini del caso e oggi la relazione dell’accusa dovrebbe arrivare sul tavolo del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Da quel momento in poi, ogni attimo è buono per venire a conoscenza dell’ultimo capitolo della saga.