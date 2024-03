Razzismo, la Procura FIGC entra in campo per il caso Acerbi-Juan Jesus

Dopo quanto accaduto durante la partita Inter-Napoli, quando Juan Jesus ha accusato Francesco Acerbi di averlo offeso con insulti razzisti, la Procura FIGC entra in campo sul caso e oggi, venerdì 22 marzo, è il giorno dell’audizione dei due calciatori.

Razzismo, la Procura FIGC interviene sul caso Acerbi-Juan Jesus

La Procura FIGC entra in campo sul caso Acerbi-Juan Jesus: oggi è il giorno dell’audizione dei due calciatori dopo i fatti di Inter-Napoli, dove il brasiliano ha accusato il difensore interista di averlo offeso con insulti razzisti. Nelle scorse ore sono state definite le tempistiche della Procura della FIGC per ascoltare le testimonianze dei due calciatori, e di testimoni. Acerbi si collegherà da Appiano Gentile, affiancato dall’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini, e da un ispettore della Procura. Per quanto riguarda Juan Jesus non ci sono indiscrezioni o conferme perché dal club partenopeo non filtrano notizie. Sarà, invece, collegato da Roma il procuratore Giuseppe Chinè. Le indagini si dovrebbero chiudere entro il weekend e la sentenza è attesa per la prossima settimana.

Sarà ascoltato anche l’arbitro della partita

È molto probabile che venga ascoltato anche l’arbitro della partita che è andata in scena a San Siro, ovvero Federico La Penna. Le immagini per la prova tv sono già state acquisite dalla Procura che ha un uomo che, da casa, registra la partita per segnalare gli episodi meritevoli di attenzioni, oltre ai tre ispettori che si trovano in campo.

