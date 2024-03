Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di António Pacheco, ex centrocampista di grande talento, deceduto all’età di 57 anni.

L’ex centrocampista e allenatore portoghese è morto il 20 marzo all’età di 57 anni.

Dopo aver militato, tra le altre squadre, nel Benfica e nello Sporting Lisbona, aveva vestito la maglia della Reggiana nella stagione 1996-97. I tifosi ricordano il suo gol del provvisorio 1-0 con l’Inter del 22 dicembre ’96.

La Reggiana era tornata in serie A guidata da Carlo Ancelotti, ma alla fine di quel campionato scese nuovamente in cadetteria e Pacheco lasciò l’Italia.

I motivi della morte di António Pacheco: cos’è successo?

La vicenda che ha portato alla scomparsa di Pacheco ha avuto inizio la scorsa settimana, quando il calciatore si è sentito male a Portimão ed è stato urgentemente trasportato in ospedale.

Successivamente, è stato trasferito a Faro, dove si trova l’unico ospedale della regione dotato di un reparto di cardiologia.

Dopo un temporaneo trasferimento di ritorno a Portimão, le sue condizioni sono peggiorate nel corso del weekend, fino al triste epilogo.

L’AC Reggiana dice addio al centrocampista portoghese António Pacheco

